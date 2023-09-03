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        Denizli'de kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 03.09.2023 - 11:40
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        Denizli'de kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde kum yüklü kamyonun karşı şeride geçerek otobüse çarptığı kazada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

        Kazanın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Necati Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Böylece kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

        Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde dün sabaha karşı B.A. idaresindeki 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki İ.S'nin kullandığı 48 E 4505 plakalı otobüse çarpmıştı.

        Devrilerek yan yatan otobüsteki Ümran Yıldız, polis memuru Birol Küçük, Engin Güler, Bahar Şahar, Emel Özcan ve Derya Can hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü B.A. ifadesinde, kazanın, direksiyonun kilitlenmesi sonucu meydana geldiğini öne sürmüştü. Otobüsün İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidenleri taşıdığı öğrenilmişti.

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