GÜNCELLEME - Denizli'de üç aracın karıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde biri otobüs, 3 aracın karıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı, hayatını kaybedenlerin cenazesi toprağa verildi.

Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran Mahallesi kesiminde dün akşam meydana gelen kazada, eşi ve ikiz oğullarını kaybeden, kendisi de ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Mutluluk (56), sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölenlerin sayısı böylece 4'e yükseldi.

Kazada hayatını kaybeden ikiz kardeşler 19 yaşındaki Yiğit ve Eren ile anneleri Mevlüde Mutluluk (55) ve babaları Ramazan Mutluluk'un (56) Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Daha sonra Mutluluk ailesinin cenazeleri, aile yakınları tarafından morgdan alınarak Kale ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Cenazeler Karaköy Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden ikiz kardeşlerden Eren'in Pamukkale Üniversitesi'nde bir bölümü kazandığı ancak kardeşinin istediği bölümü kazanamadığı için gelecek sene sınavlara hazırlanacağı öğrenildi.

Ramazan ve Mevlüde Mutluluk çiftinin evlendikten 17 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle çocuklarına sahip oldukları belirtildi.

Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden H.K. idaresindeki 03 BH 555 plakalı bir turizm firmasına ait otobüs, Cankurtaran Mahallesi'nde A.B. yönetimindeki 20 K 0055 plakalı yolcu minibüsü ve 20 ADG 289 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı.

Kazada otobüs, çarpışmanın etkisiyle yan yatmıştı. Ekipler, hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlemiş, araçlardaki 45 kişi de yaralanmıştı.