Denizli'de 25. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali başlıyor
Çivril Belediyesince bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, 8-10 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, festival kapsamında çeşitli etkinlikler ve yarışmalar yapılacağını söyledi.
Festival kapsamında sanatçıların da sahne alacağını hatırlatan Vural, ilçenin tarihi dokusunun, doğal güzelliklerinin ve verimli topraklarında yetişen meyvelerin tanıtımı ile uluslararası pazarlarda daha iyi yer etmesini sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.
Program kapsamında atlı cirit oyunları gösterisinin de yapılacağını kaydeden Vural, vatandaşları 8-10 Eylül'de düzenlenecek festivale davet etti.