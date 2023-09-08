Denizli'de hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Denizli'de, ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Giriş: 08.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:30
İl Jandarma Komutanlığınca Tavas, Çal ve Honaz ilçelerindeki 7 hırsızlık vakasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Güvenlik kameralarını inceleyen JASAT timleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Önceden belirlenen adreslere düzenlenen baskında 14 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.