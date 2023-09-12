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        Denizli'de hamile eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, 5 aylık hamile eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:09
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        Denizli'de hamile eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık R. Çaltı, maktul Hatice Çaltı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkemede söz verilen sanık, "Eşimle kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrıldım. Karımın öldüğünü de çalışmak için gittiğim tarlada öğle saatlerinde beni arayan yakınımdan öğrendim. Suçsuzum, eşimi öldürmedim, beraatimi istiyorum." savunmasını yaptı.

        Mahkeme, sanığın husumetlisi olup olmadığının belirlenmesi için cep telefonunun incelenmesine karar verdi. Ayrıca cinayetin yaşandığı dönemde sanığın eşi ve eşinin yakınları ile yaptığı görüşmelerin tespiti amacıyla dijital materyallerin incelenmesi kararlaştırıldı.

        Duruşma, 9 Kasım'a erteledi.

        Denizli'nin Buldan ilçesinde 11 Mayıs 2022'de, ikiz çocuk bekleyen 43 yaşındaki 5 aylık hamile Hatice Çaltı, banyoda ölü bulunmuş, kadının boğularak öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan maktulün eşi R. Çaltı tutuklanmıştı. ​​

        Cumhuriyet savcısı sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

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