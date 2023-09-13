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        Denizli'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadın yargılanıyor

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 55 yaşındaki kocasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:04 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:04
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        Denizli'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadın yargılanıyor
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        Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, sanık E.E, maktul Barış Selahattin E'nin kızı ve erkek kardeşi ile sanığın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkemede söz verilen sanık, kocasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını, olay günü bıçakla saldırdığı için kendisini korumaya çalıştığını savundu.

        Karşılıklı darp davaları açtıklarını anlatan sanık, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti.

        Olay günü barışmak için yemeğe çıktıklarını, dönüşte tartışmaya başladıklarını ifade eden sanık şöyle devam etti:

        "Eşim evde alkol almaya başlamıştı. İki elimle kocamın ellerinden tutup ittirdim. O sırada bıçak omzuna girmiş, sonra yere düştü. Alkol yüzünden hastanede tedavi gördü, psikolojik destek aldı. Boşanmak istediğimi söyleyince çok sinirlendi. İlk önce boğazıma sarıldı, sıkmaya çalıştı. Ağır küfürler etti. Mutfaktan bıçağı alıp bana doğru yöneldi. Giyinme odasına geçtim. Arkamdan gelip bir şeyle kafama vurdu, yere düştüm. Bıçağı tutmaya çalıştım, yere düştü. Öleceğini düşünmedim. Tekrar kalkıp bana saldırır korkusuyla bıçağı mutfağa götürüp bıraktım. Kendine gelmesi için yüzüne birkaç tokat attım."

        Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.

        - Olay

        Denizli'nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde 27 Mart 2023'te, Barış Selahattin E. (55) evinde sırtından bıçaklanmış halde ölü bulmuş. Maktulün eşi E.E. (35) cinayet iddiasıyla tutuklanmıştı.

        Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmiş, haksız tahrik indirimi ve meşru müdafaa hükümleri açısından değerlendirmenin mahkemece yapılmasını istemişti.

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