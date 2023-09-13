Buldan'da samanlıkta çıkan yangın helikopter müdahalesiyle söndürüldü
Denizli'nin Buldan ilçesinde samanlık olarak kullanılan binada çıkan yangın, helikopter müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Giriş: 13.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:40
Bursa Mahallesi Koçyaz mevkisinde samanların depolandığı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin çevreye yayıldığı yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopterle müdahale edildi.
Alevler yakındaki ormanlık alana sıçramadan yangın kontrol altına alındı.