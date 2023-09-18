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        Denizli'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:19
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        Denizli'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet Şandede (45) idaresindeki 34 GDT 304 plakalı otomobil, Karahisar Mahallesi'nde, Adem Gökin'in (69) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki mezarlığa devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücüler Şandede ile Gökin'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Araçtan yaralı olarak çıkarılan Hatice Şandede ise (43) kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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