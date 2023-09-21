Honaz'da ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Denizli'nin Honaz ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Giriş: 21.09.2023 - 19:00 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:02
Denizli'nin Honaz ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akbaş Mahallesi yakınlarındaki sahada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri, 1 dozer sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.