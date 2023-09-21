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        Honaz'da ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Denizli'nin Honaz ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:00 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:02
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        Honaz'da ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Akbaş Mahallesi yakınlarındaki sahada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri, 1 dozer sevk edildi.

        Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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