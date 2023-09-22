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        Denizli'de öğrenci servisinin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde öğrenci servisinin iki otomobile çarpması sonucu 2'si öğrenci 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 20:21 Güncelleme: 22.09.2023 - 20:53
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        Denizli'de öğrenci servisinin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde öğrenci servisinin iki otomobile çarpması sonucu 2'si öğrenci 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 20 L 7909 plakalı öğrenci servisi, Denizli'den Uşak istikametine giderken İğdir kavşağı içerisindeki H.Ö. yönetimindeki RI 467 ER yabancı plakalı araca yandan çarptı.

        Daha sonra kavşağa girmek için bekleyen S.Y. idaresindeki 20 AIR 265 plakalı araca da çarpan öğrenci servisi, refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi.

        Kazada 2 öğrenci ile diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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