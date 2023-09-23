Denizli'de traktörden düşen kadın öldü
Denizli'nin Bekilli ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek tekerleğin altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Giriş: 23.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:31
Denizli'nin Bekilli ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek tekerleğin altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Y.S'nin kullandığı 20 NN 579 plakalı traktörde bulunan Fatma Seçer, dengesini kaybederek düştü.
Seçer, römorkun tekerleğinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Seçer'in cenazesi, otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.