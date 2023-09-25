Denizli'de 63 yaşındaki engelli kişiden 25 gündür haber alınamıyor Denizli'nin Buldan ilçesinde, 25 gündür kayıp olan 63 yaşındaki fiziksel engelli Dursun Ayer için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, 25 gündür kayıp olan 63 yaşındaki fiziksel engelli Dursun Ayer için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallede yalnız yaşayan Ayer'den 31 Ağustos'tan beri haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bir çocuk babası Ayer'in bulunması için bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor.

Arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

Hayri Ayer, ağabeyinin başına kötü bir şey gelmesinden endişe ettiklerini söyledi.