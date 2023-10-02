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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

        Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:46
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
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        Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bulunan iki ev ile takip edilen otomobile eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 11 kilo 500 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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