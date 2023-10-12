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        AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör'den "Gazze'de barış çağrısı"

        AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Gazze'de barışın tesisi için tüm aktörleri sorumluluk almaya çağırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:43 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:43
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        AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör'den "Gazze'de barış çağrısı"
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        AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Gazze'de barışın tesisi için tüm aktörleri sorumluluk almaya çağırdı.

        Yücel Güngör, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda çocuk ve kadınların da olduğu 700'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti.

        Gazze'de ibadethanelerin, hastanelerin, okulların acımasızca vurulduğunu kaydeden Güngör, sivillerin hayatlarının tehdit altında olduğunu vurguladı.

        Ateşe benzin dökmenin, sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye faydasının olmayacağını ifade eden Güngör, şunları söyledi:

        "Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır."

        Sivilleri cezalandırmanın kimseye kazandıracağı bir şey olmadığını kaydeden Güngör, "Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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