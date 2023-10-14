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        Denizli'de aranan 7 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:48 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:48
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        Denizli'de aranan 7 firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına amacıyla Pamukkale, Merkezefendi, Honaz ve Tavas ilçelerinde çalışma başlattı.

        Operasyonda haklarında toplam 133 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 kişi yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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