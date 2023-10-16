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        Denizli'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin çarptığı 75 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:22
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        Denizli'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin çarptığı 75 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı.

        İstiklal Caddesi'nde kurye Ö.E. (29) idaresindeki 20 AIS 546 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Osman Çimenci'ye (75) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çimenci, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.E, gözaltına alındı.

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