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        Denizli'de sokakta karısını bıçakla yaralayan kişi, çevredekilerin müdahalesiyle yakalandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kocasının sokakta saçından sürükleyip bıçakla yaraladığı kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:25
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        Denizli'de sokakta karısını bıçakla yaralayan kişi, çevredekilerin müdahalesiyle yakalandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kocasının sokakta saçından sürükleyip bıçakla yaraladığı kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde G.Ş. (26) ile boşanmak istediği eşi B.Ş. (26) arasında tartışma çıktı.

        B.Ş, darbetmeye çalıştığı sırada kaçan eşini yakalayarak saçından sürükleyip boğazına bıçak dayadı.

        Çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı olayda B.Ş, karısını sırtından birkaç kez bıçakladı. Bazı kişiler bir iş yerinin önündeki boş kavanozları atarak saldırganı durdurmaya çalıştı. Bu sırada kocasının elinden kurtulan yaralı kadın, yan taraftaki markete sığındı. B.Ş. ise çevredekilerin müdahalesiyle yakalandı.

        Zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olay, çevredeki güvenlik kameraları ve cep telefonuyla da görüntülendi.

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