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        Denizli'deki antik kentte Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti kazılarında, Kurtuluş Savaşı döneminde işgalci Yunan birliklerince kazıldığı belirlenen 200 metre uzunluğunda siper bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:54
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        Denizli'deki antik kentte Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu
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        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti kazılarında, Kurtuluş Savaşı döneminde işgalci Yunan birliklerince kazıldığı belirlenen 200 metre uzunluğunda siper bulundu.

        Antik kentte, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Duman başkanlığında 11 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

        Lidya Krallığı döneminde kurulduğu, Antik Makedonya Krallığı döneminde en parlak dönemini yaşadığı bilenen antik kentte, Milli Mücadele döneminden kalma siper tespit edildi.

        Arkeologlar, antik tiyatronun yaslandığı tepenin yamaçlarında, doğu, güney ve batı yönlerinde, 1-1,5 metre genişliğe ve 200 metrelik uzunluğa sahip zikzak yapılı olduğu belirlenen siperin 104 metrelik bölümünü ortaya çıkardı.

        Siperin, 5 Temmuz 1920'de Manisa'nın Alaşehir ilçesi üzerinden ilerleyerek Buldan'ın köylerini işgal eden ve Büyük Taarruz ile bölgeden çekilmek zorunda kalan Yunan güçlerince kazılıp kullanıldığı belirlendi.

        - Koğuş olarak kullandıkları taş yapı da bulundu

        Bahadır Duman, AA muhabirine, Menderes Ovası'na hakim pozisyonda kurulmuş siperi, Tripolis'in kültürel dokusunun devamlılığını gösteren bir unsur olarak nitelendirdiklerini söyledi.

        Neolitik dönemden itibaren Tripolis'te başlayan kültürel katmanlaşmanın 1920'lere kadar sürdüğünü anlatan Duman, şöyle konuştu:

        "Bu anlamda önemli. Siperlerde tabii günümüze daha yakın olması itibarıyla farklı buluntular da ele geçti. Bunların arasında pirinçten yapılmış mermiler, fişek kovanları, yine çeşitli ebatlarda tüfeklerin parçaları, yine bu mevzileri kullananların yeme içmede kullandıkları çeşitli konserveler bulduk. Bunların içerisinde Portekiz'den ithal edilmiş sardalye konserve kutuları, Uruguay'dan ithal edilmiş sığır eti konservesi çok sayıda ele geçti."

        Duman, siperin hemen gerisinde yaklaşık 21 metrekarelik dikdörtgen planlı bir taştan yapılmış koğuşun da bulunduğunu belirterek, "Bunları siperleri kullananların barınma birimleri olarak yorumladık. Merkezinde bir ocak yer alan bu alanda aynı zamanda çok sayıda da gaz lambası parçaları ele geçti. Yaklaşık 8-10 kişinin barınabileceği bir mekan siperlerin gerisine inşa edilmiş." dedi.

        - "Arkeolojik kazı çalışmalarıyla elde ettiğimiz bu buluntular oldukça önemli"

        Siperin Milli Mücadele dönemine ışık tutması açısından önemli olduğunu vurgulayan Duman, şu ifadeleri kullandı:

        "1920 ile 1922 arasında Denizli'nin Milli Mücadele dönemine ait birçok yazılı belge var ama somut olarak arkeolojik kazı çalışmalarıyla elde ettiğimiz bu buluntular oldukça önem ihtiva etmekte. Tabii Cumhuriyet'in 100. yılını büyük coşkuyla kutluyoruz bu sene. Bunun bir arkeolojik kazıyla desteklenmesi aynı zamanda önemli diye düşünüyorum."​​

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