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        Denizli'de otomobilde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilde bıçaklanmış halde bulunan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:21 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:21
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        Denizli'de otomobilde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilde bıçaklanmış halde bulunan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

        Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda, bir otomobilin kaldırıma çarptığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Sadi Tokgöz'ün (38) bıçaklanmış olduğunu belirledi.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tokgöz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli K.N'yi (22) gözaltına aldı.

        Zanlının, emniyetteki ilk ifadesinde, Tokgöz'ün kendisini kampüs bölgesinden "eve bırakma" bahanesiyle aracına aldığını, sonra aracı tenha bir yere park edip taciz etmeye başladığını, bunun üzerine bıçaklayıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

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