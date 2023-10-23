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        Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:18 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:18
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        Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen 2 adresteki aramalarda 4 tabanca, 4 şarjör, 100 mermi, 2 tüfek ve 100 dolu kartuş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için karakola götürüldü.

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