Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 23.10.2023 - 10:18 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:18
Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 2 adresteki aramalarda 4 tabanca, 4 şarjör, 100 mermi, 2 tüfek ve 100 dolu kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için karakola götürüldü.