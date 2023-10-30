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        Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç motosikletçi 87 gün sonra öldü

        Denizli'nin Çal ilçesinde, geçirdiği trafik kazası sonrası 87 gündür hastanede tedavi gören 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayata tutunamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:04 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:04
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        Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç motosikletçi 87 gün sonra öldü
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        Denizli'nin Çal ilçesinde, geçirdiği trafik kazası sonrası 87 gündür hastanede tedavi gören 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayata tutunamadı.

        İsmailler Mahallesi'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Hasan Dangal, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        87 gündür yoğun bakım ünitesinde kalan gencin cenazesi Çal ilçesinde toprağa verilecek.

        İsmailler Mahallesi'de 4 Ağustos'ta, Hasan Dangal'ın kullandığı motosiklet karşı yönden gelen S.Ö. yönetimindeki 20 NT 543 plakalı otomobille çarpışmış, yaralanan sürücü hastaneye kaldırılmıştı.

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