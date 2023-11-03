Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de bir eğlence merkezindeki "yağma" olayına ilişkin 4 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir eğlence merkezindeki "yağma" iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:14 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de bir eğlence merkezindeki "yağma" olayına ilişkin 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir eğlence merkezindeki "yağma" iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eğlence merkezinde meydana gelen darp ve yağma olayına ilişkin yürütülen çalışmalarda 11 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerden 2 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılardan 4'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Sokakta eşini bıçaklamıştı! Yargıtay 11 yıl hapsi fazla buldu!
        Sokakta eşini bıçaklamıştı! Yargıtay 11 yıl hapsi fazla buldu!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Ciaran Fırtınası Avrupa'ya vurdu
        Ciaran Fırtınası Avrupa'ya vurdu
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü

        Benzer Haberler

        Denizli'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Denizli'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Denizli'de trafik denetimleri sürüyor
        Denizli'de trafik denetimleri sürüyor
        Pamukkale, çiftlerin en özel anlarında kadraja giriyor
        Pamukkale, çiftlerin en özel anlarında kadraja giriyor
        Mahalleliden taş ocağı tepkisi: Mevcut ocak kapatılsın, yenisi açılmasın
        Mahalleliden taş ocağı tepkisi: Mevcut ocak kapatılsın, yenisi açılmasın
        Merkezefendi'den pota altına takviye
        Merkezefendi'den pota altına takviye
        Denizlispor'a kaleci Abdulkadir'den kötü haber
        Denizlispor'a kaleci Abdulkadir'den kötü haber