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        Denizli'de geri dönüşüm tesisisin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir geri dönüşüm tesisisin depo bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:01
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        Denizli'de geri dönüşüm tesisisin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir geri dönüşüm tesisisin depo bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Akçeşme Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri tesis ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Yangında plastik atıkların yandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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