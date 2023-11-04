Denizli'de geri dönüşüm tesisisin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir geri dönüşüm tesisisin depo bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir geri dönüşüm tesisisin depo bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Akçeşme Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tesis ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangında plastik atıkların yandığı öğrenildi.
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