Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de polis ve jandarma eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yaptı

        Denizli kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de polis ve jandarma eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı toplam 197 ekip ve 791 personel ile dün saat 22.00'da tüm kentte eş zamanlı denetim yaptı.

        Ekipler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetledi, kimlik kontrolü yaptı.

        Trafikte ise araç ve sürücüler denetlendi.

        Yapılan uygulamalarda, aranan 9 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız tabanca, 15 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, şarjör, kesici alet, 15 gram esrar ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Mevzuat hükümlerine uymayan 15 iş yeri hakkında idari işlem, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 1 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Uygulamalarda ekipler 166 sürücüye para cezası kesti, 16 araç trafikten men edildi.

        Ekipler bir sürücü hakkında ise Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        İzmir'de 64 yılın rekoru!
        İzmir'de 64 yılın rekoru!
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Denizli'de geri dönüşüm tesisisin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Denizli'de geri dönüşüm tesisisin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Düğün magandalarına jandarmadan 'Yıldırım' operasyonu
        Düğün magandalarına jandarmadan 'Yıldırım' operasyonu
        Denizlispor'un konuğu Menemen FK
        Denizlispor'un konuğu Menemen FK
        Denizli'de düğünde havaya ateş açan 23 kişi yakalandı
        Denizli'de düğünde havaya ateş açan 23 kişi yakalandı
        Denizli-Aydın Otoyolu'nun 80 kilometrelik kısmı açıldı
        Denizli-Aydın Otoyolu'nun 80 kilometrelik kısmı açıldı
        Denizli'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Denizli'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi