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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 21:11 Güncelleme: 06.11.2023 - 21:11
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Ömer Yasir Küçük 3, Bleijenbergh 10, Lomazs 4, Oturu 19, Ragıp Berke Atar, Berke Aygündüz 11, Alihan Demir, Pecarski 16, Çağatay Özkan

        Aliağa Petkimspor: Thomas 15, Zoriks 13, Simmons 11, Aldridge 2, Tayfun Erülkü, Emre Tanışan, Efianayi 16, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin

        1. Periyot: 14-18

        Devre: 30-31

        3. Periyot: 52-47

        Beş faulle çıkan: 38.94 Berke Aygündüz (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 39.91 Zoriks (Aliağa Petkimspor)

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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