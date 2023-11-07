Denizli'de kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan kavgada 1 çocuk bıçakla bacağından yaralandı.

Yeni Mahallesi Fabrikalar Caddesi'ndeki bir marketin önünde karşılaşan B.E. (15) ile Y.K. (16) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.E. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bacağından yaralanan çocuk, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.K. ise ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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