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        Denizli'de kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan kavgada 1 çocuk bıçakla bacağından yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:45
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        Denizli'de kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan kavgada 1 çocuk bıçakla bacağından yaralandı.

        Yeni Mahallesi Fabrikalar Caddesi'ndeki bir marketin önünde karşılaşan B.E. (15) ile Y.K. (16) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.E. bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Bacağından yaralanan çocuk, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Y.K. ise ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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