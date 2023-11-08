Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Hüseyin Hıçkıran idaresindeki 20 HY 480 plakalı traktör, Pınarlar Mahallesi yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri traktörün altında kalan sürücü Hıçkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hıçkıran'ın cesedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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