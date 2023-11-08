Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Bakan Ersoy, Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstiyoruz ki kütüphaneler okuma alışkanlığı olanların gittiği yer olmaktan öte insanlara okuma alışkanlığı kazandıran yerler olsun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:57 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Ersoy, Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstiyoruz ki kütüphaneler okuma alışkanlığı olanların gittiği yer olmaktan öte insanlara okuma alışkanlığı kazandıran yerler olsun." dedi.

        Bakan Ersoy, Pamukkale ilçesindeki Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, verilmiş sözleri yerine getirmenin her zaman mutluluk ve huzur verdiğini, kütüphaneyi de bu duygularla hizmete açtıklarını belirtti.

        Kütüphaneleri sadece ödev, araştırma, tez gibi zorunlu sebeplerle ve belirli dönemlerde kullanılan mekanlar olmaktan çıkarmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Ersoy, şöyle devam etti:

        "İstiyoruz ki kütüphaneler okuma alışkanlığı olanların gittiği yer olmaktan öte insanlara okuma alışkanlığı kazandıran yerler olsun. Sosyal imkanları ve donatılarıyla düzenlenen kültür sanat etkinlikleriyle zorunlu geçirilen zamanların değil, özellikle zaman ayrılan ve keyifle geçirilen anların mekanları olsun. Her yaştan ve kesimden insanımıza hizmet sunabilsin. Hayatın her anında ulaşılabilir olsun."

        Hayatın akışına dahil etmek için alışveriş merkezleri, havaalanları ve tren garlarına kütüphaneler açtıklarını dile getiren Ersoy, bu anlamda artık bir bahane bırakmadıklarını söyledi.

        - "Lütfen çocuklarımızla beraber kütüphanelerimize gelin"

        Anne ve babaları da kütüphanelere davet eden Ersoy, "Lütfen çocuklarımızla beraber kütüphanelerimize gelin. Buradaki etkinliklere katılın, düzenlenen atölyelerde onların deneyimleyerek öğrenme fırsatlarından faydalanmasını sağlayın. Sanatsal etkinliklerle, kültür ve sanatı mümkün olan en erken yaşta onların hayatına dahil edin ve en önemlisi sunduğumuz bütün bu imkan ve hizmetlerle çocuğunuzun kütüphane ve kitap sevgisini geliştirin." diye konuştu.

        Denizli'deki eski kütüphanenin 690 metrekare alanda hizmet verdiğini hatırlatan Bakan Ersoy, bunu 6 bin 369 metrekareye çıkardıklarını anlattı.

        Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'ye 100 kütüphane daha kazandırmayı hedeflediklerini bildiren Ersoy, "Bu kapsamda yurdumuzun dört bir köşesinde yeni kütüphane binaları inşa ettik ya da temin ettiğimiz binaları projelendirerek kullanıcı ihtiyaçları ile tam uyumlu kütüphaneler oluşturduk. Yıl sonunda inşallah hedefimize ulaşmış olacağız. Denizli, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bu projemizde 85. kütüphaneye ev sahipliği yapmış oluyor." bilgisini paylaştı.

        Konuşmanın ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!
        13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Denizli'de takla atan otomobildeki iki kardeşten biri öldü
        Denizli'de takla atan otomobildeki iki kardeşten biri öldü
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Denizli'de otomobille çarptığı 2 öğrencinin ölümüne neden olan alkollü sürü...
        Denizli'de otomobille çarptığı 2 öğrencinin ölümüne neden olan alkollü sürü...
        Denizli'de eşini bıçakla yaralayan sanığa 3 yıl 7 ay 15 gün hapis
        Denizli'de eşini bıçakla yaralayan sanığa 3 yıl 7 ay 15 gün hapis
        Hülya'yı bıçakla yaralayan eşine 'haksız tahrik indirimiyle' 2 yıl 7 ay hap...
        Hülya'yı bıçakla yaralayan eşine 'haksız tahrik indirimiyle' 2 yıl 7 ay hap...
        Denizli'de kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Denizli'de kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı