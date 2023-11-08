Bakan Ersoy, Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında konuştu: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstiyoruz ki kütüphaneler okuma alışkanlığı olanların gittiği yer olmaktan öte insanlara okuma alışkanlığı kazandıran yerler olsun." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstiyoruz ki kütüphaneler okuma alışkanlığı olanların gittiği yer olmaktan öte insanlara okuma alışkanlığı kazandıran yerler olsun." dedi.

Bakan Ersoy, Pamukkale ilçesindeki Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, verilmiş sözleri yerine getirmenin her zaman mutluluk ve huzur verdiğini, kütüphaneyi de bu duygularla hizmete açtıklarını belirtti.

Kütüphaneleri sadece ödev, araştırma, tez gibi zorunlu sebeplerle ve belirli dönemlerde kullanılan mekanlar olmaktan çıkarmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Ersoy, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki kütüphaneler okuma alışkanlığı olanların gittiği yer olmaktan öte insanlara okuma alışkanlığı kazandıran yerler olsun. Sosyal imkanları ve donatılarıyla düzenlenen kültür sanat etkinlikleriyle zorunlu geçirilen zamanların değil, özellikle zaman ayrılan ve keyifle geçirilen anların mekanları olsun. Her yaştan ve kesimden insanımıza hizmet sunabilsin. Hayatın her anında ulaşılabilir olsun."

Hayatın akışına dahil etmek için alışveriş merkezleri, havaalanları ve tren garlarına kütüphaneler açtıklarını dile getiren Ersoy, bu anlamda artık bir bahane bırakmadıklarını söyledi.

- "Lütfen çocuklarımızla beraber kütüphanelerimize gelin"

Anne ve babaları da kütüphanelere davet eden Ersoy, "Lütfen çocuklarımızla beraber kütüphanelerimize gelin. Buradaki etkinliklere katılın, düzenlenen atölyelerde onların deneyimleyerek öğrenme fırsatlarından faydalanmasını sağlayın. Sanatsal etkinliklerle, kültür ve sanatı mümkün olan en erken yaşta onların hayatına dahil edin ve en önemlisi sunduğumuz bütün bu imkan ve hizmetlerle çocuğunuzun kütüphane ve kitap sevgisini geliştirin." diye konuştu.

Denizli'deki eski kütüphanenin 690 metrekare alanda hizmet verdiğini hatırlatan Bakan Ersoy, bunu 6 bin 369 metrekareye çıkardıklarını anlattı.

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'ye 100 kütüphane daha kazandırmayı hedeflediklerini bildiren Ersoy, "Bu kapsamda yurdumuzun dört bir köşesinde yeni kütüphane binaları inşa ettik ya da temin ettiğimiz binaları projelendirerek kullanıcı ihtiyaçları ile tam uyumlu kütüphaneler oluşturduk. Yıl sonunda inşallah hedefimize ulaşmış olacağız. Denizli, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bu projemizde 85. kütüphaneye ev sahipliği yapmış oluyor." bilgisini paylaştı.

Konuşmanın ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.