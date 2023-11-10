Denizli'de eşini öldüren sanığa verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" hukuka uygun bulundu

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren sanığa verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" kararını hukuka uygun buldu.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eşi Meral Sivrikaya'yı (50) bıçaklayarak öldüren sanık Erkan Sivrikaya'ya yerel mahkemece verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" kararına yönelik itirazı inceledi.

Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığın bulunmadığı ve herhangi bir eksikliğin de olmadığı görüşüne vararak itiraz başvurularını reddetti.

Kararda, maktulün eşini aldattığına yönelik iddialarda somut bir bulguya ulaşılamadığı, sanığın bu şekildeki savunmasının cezadan kurtulmaya yönelik olduğu görüşüne varıldığı belirtildi.

Ayrıca, karara ilişkin Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.

- Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 23 Mart 2021'de, bir apartmanın 5. katındaki daireye iple sarkarak giren Erkan Sivrikaya, boşanma aşamasındaki eşi Meral Sivrikaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Hakkında "eşe yönelik kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık, Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.​​​​​​​