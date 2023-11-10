Denizli'de eşini öldüren sanık 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı

Denizli'de karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın 16 yıl 8 ay hapse çarptırılmasına karar verildi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Sinan U. ile tarafların avukatları hazır bulundu. Maktul ile sanığın 17 ve 21 yaşlarındaki iki çocuğu da duruşmaya katıldı.

Sanık Sinan U, cinayet öncesinde, eşinin kendisine, başka birisiyle gönül ilişkisi olduğunu söylediğini öne sürdü.

Pişman olduğunu kaydeden Sinan U, "22 yıllık evliydik. Cinnet getirdim. Olayların bu şekilde olmasından dolayı çok üzgünüm. Çocuklarımdan özür diliyorum. Mahkemenin vereceği karara saygı duyuyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki son görüşünde sanığın "eşi kasten öldürmek" suçunu işlediğini belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa önce "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Suçu "haksız tahrik altında" işlediği kanaatine vardığı sanığa verilen cezayı önce 20 yıla düşüren heyet daha sonra "iyi hal" hükümlerini dikkate alarak sanığı 16 yıl 8 ay hapse çarptırdı.

Sanığın tutukluluk halinin de devamı kararlaştırıldı.

- Davanın geçmişi

Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan Sinan U, eşi U.Z.U'yu, 24 Ocak'ta bıçaklayıp ardından boğarak öldürmüştü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Sinan U, suçunu itiraf etmişti.

Sanık hakkında "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşmada sanık, eşinin kendisini aldattığını öne sürmüş, tanık olarak dinlenen M.Ç. de maktulle aynı iş yerinde çalıştıklarını, aralarında 5 yıldır gönül ilişkisi olduğunu söylemişti.