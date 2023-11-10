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        Denizli'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde polis ekiplerince lastiğine ateş edilerek durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 20:46 Güncelleme: 10.11.2023 - 20:46
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        Denizli'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu
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        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde polis ekiplerince lastiğine ateş edilerek durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acıpayam ilçe girişindeki uygulama noktasında 34 MJ 1720 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

        Ekipler, sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine aracın peşine düştü. Hafif ticari aracı Serinhisar ilçe çıkışında lastiklerine silahla ateş ederek durduran ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan Suriye uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

        Sürücünün üzerinde yapılan aramalarda bir miktar dolar bulundu.

        Hakkında çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu ve daha önce de sınır dışı edildiği öğrenilen zanlının işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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