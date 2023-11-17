Denizli'deki dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı Denizli'de internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Denizli'de internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriye ekipleri, durumundan şüphe ettikleri bir kişinin başkasına ait banka kartlarıyla 37 bin 600 lira çektiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şahsın sorgusu sonrası yürütülen soruşturmada internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 1 kişi daha yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.