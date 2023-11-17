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        Denizli'deki dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Denizli'de internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:13
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        Denizli'deki dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Denizli'de internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriye ekipleri, durumundan şüphe ettikleri bir kişinin başkasına ait banka kartlarıyla 37 bin 600 lira çektiğini tespit etti.

        Gözaltına alınan şahsın sorgusu sonrası yürütülen soruşturmada internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 1 kişi daha yakalandı.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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