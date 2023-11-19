Denizli Kayak Merkezi'ne yılın ilk karı düştü

Ege Bölgesi'ndeki en önemli kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla merkez, beyaza büründü.​​​​​​​

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