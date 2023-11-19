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        Denizli Kayak Merkezi'ne yılın ilk karı düştü

        Ege Bölgesi'ndeki en önemli kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:32 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:54
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        Denizli Kayak Merkezi'ne yılın ilk karı düştü
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        Ege Bölgesi'ndeki en önemli kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı.

        Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

        Kar yağışıyla merkez, beyaza büründü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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