Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Nate Mason 7, Bleijenbergh 6, Pecarski 15, Lomazs 5, Oturu 28, Ömer Yasir Küçük, Berke Aygündüz, Alihan Demir 2, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 1

        Anadolu Efes: Erten Gazi 15, Clyburn 11, Hollatz 5, Ercan Osmani 9, Jones 9, Emre Melih Tunca, Thompson 5, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Willis 22

        1. Periyot: 18-20

        Devre: 40-35

        3. Periyot: 51-59

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli

        Benzer Haberler

        Denizli Kayak Merkezi'ne yılın ilk karı düştü
        Denizli Kayak Merkezi'ne yılın ilk karı düştü
        Denizli'de şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
        Denizli'de şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
        Denizli'de ev almak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Denizli'de ev almak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Denizli'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
        Denizli'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
        Denizli'de başından vurulmuş halde hastaneye getirilen kişi, tedavi altına...
        Denizli'de başından vurulmuş halde hastaneye getirilen kişi, tedavi altına...
        Merkezefendi'ye ağır konuk
        Merkezefendi'ye ağır konuk