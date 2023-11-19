Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:PamukkaleÜniversitesi

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Nate Mason 7, Bleijenbergh 6, Pecarski 15, Lomazs 5, Oturu 28, Ömer Yasir Küçük, Berke Aygündüz, Alihan Demir 2, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 1

Anadolu Efes: Erten Gazi 15, Clyburn 11, Hollatz 5, Ercan Osmani 9, Jones 9, Emre Melih Tunca, Thompson 5, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 3, Willis 22

1. Periyot: 18-20

Devre: 40-35

3. Periyot: 51-59

DENİZLİ

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.