Denizli'de 8 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini yaraladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu annesi yaralandı.

Aktepe Mahallesi'ndeki evde çocuğun oynadığı tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, koltukta oturan annesi S.A'yı (45) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.A, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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