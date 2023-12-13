Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.

Denizli-Antalya kara yolunun Tavas Makası mevkisinde, Muhammet Y'nin kullandığı 20 SU 152 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Çelik'e (45) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Muhammet Y. gözaltına alındı.

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