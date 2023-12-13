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        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:32 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:40
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        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.

        Denizli-Antalya kara yolunun Tavas Makası mevkisinde, Muhammet Y'nin kullandığı 20 SU 152 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Çelik'e (45) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü Muhammet Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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