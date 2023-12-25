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        Denizli'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Denizli'nin Tavas ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:27
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        Denizli'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Mahallesi'nde Ümmü Parmaksız'ın yaşadığı müstakil evde yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ulaşmadan yangını söndürdü.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Ümmü Parmaksız'ı Tavas Devlet Hastanesine kaldırdı. Parmaksız, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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