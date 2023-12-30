Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de 2 kişinin öldüğü kazaya karışan cip sürücüsü tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan cip sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 17:23 Güncelleme: 30.12.2023 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de 2 kişinin öldüğü kazaya karışan cip sürücüsü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan cip sürücüsü tutuklandı.

        Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen motosiklete çarparak 2 kişinin ölümüne yol açan cip sürücüsü H.G (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        H.G. Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Zanlının polise verdiği ifadede, sadece bariyere çarptığını hatırladığını, motosikleti görmediğini söylediği öğrenildi.

        Kazada hayatını kaybeden Fethi Berk'in cenazesi Kayıhan Mezarlığında, Busenur Bostancı'nın cenazesi ise Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'nde toprağa verildi.

        H.G. (40) idaresindeki 48 AOL 432 plakalı cip, dün Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen Fethi Berk (23) yönetimindeki 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarpmış, kazada Berk ile arkasındaki Busenur Bostancı hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan H.G'nin 1,18 promil alkollü olduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Tütün endüstrisi kadınları hedef alıyor
        Tütün endüstrisi kadınları hedef alıyor
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Merkezefendi seri bozdu
        Merkezefendi seri bozdu
        Denizli'de saman yüklü tırda 1900 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Denizli'de saman yüklü tırda 1900 paket kaçak sigara ele geçirildi
        ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN CİPLE ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ FETHİ İLE BUSENUR, ÖLDÜ  
        ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN CİPLE ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ FETHİ İLE BUSENUR, ÖLDÜ  
        Alkollü sürücünün ciple çarptığı motosikletteki Fethi ile Busenur, öldü
        Alkollü sürücünün ciple çarptığı motosikletteki Fethi ile Busenur, öldü
        Denizli'de cipin çarptığı motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
        Denizli'de cipin çarptığı motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi