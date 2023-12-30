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        Denizli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yeri hasar gördü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 17:31 Güncelleme: 30.12.2023 - 17:31
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        Denizli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yeri hasar gördü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

        Fatih Mahallesi'nde bir emlak ofisine, ticari taksiden inen A.K. ve S.K. tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

        Olay yerinden kaçan şüphelilerin bindiği taksi Bakırlı Kavşağında durduruldu.

        Taksi sürücüsünün şüphelilerin indiğini ifade etmesi sonrası araç, inceleme için çekici yardımıyla otoparka çektirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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