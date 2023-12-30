Denizli'de pompalı tüfekle ateş açılan iş yeri hasar gördü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.
Fatih Mahallesi'nde bir emlak ofisine, ticari taksiden inen A.K. ve S.K. tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin bindiği taksi Bakırlı Kavşağında durduruldu.
Taksi sürücüsünün şüphelilerin indiğini ifade etmesi sonrası araç, inceleme için çekici yardımıyla otoparka çektirildi.
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