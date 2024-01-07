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        Denizli'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonet ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 23:24 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:56
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        Denizli'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonet ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Denizli-Manisa kara yolu Buldan-Gülalan köyü arasındaki ana yolda A.P'nin idaresindeki 06 FA 0762 plakalı kamyonet ile E.E'nin kullandığı 35 ALY 898 plakalı tır çarpıştı.

        Kazada kamyonet sürücüsünün yanındaki yolcu Ali Moğul hayatını kaybetti. Yaralanan E.E, K.E. ve A.P. Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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