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        Denizli'de silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:14
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        Denizli'de silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı
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        Denizli’nin Pamukkale ilçesinde silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kınıklı Mahallesi'ndeki eğlence merkezi önündeki kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmada C.D, M.Ö. ve B.Ö'yü gözaltına aldı.

        Zanlılar, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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