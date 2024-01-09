Denizli'de silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kınıklı Mahallesi'ndeki eğlence merkezi önündeki kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada C.D, M.Ö. ve B.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlılar, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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