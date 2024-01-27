Denizli'de evinde ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de evinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde ikamet eden S.C'nin evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 1'i kurusıkı 5 tabanca, 5 av tüfeği ile 102 fişek ele geçirildi.

Polis şüpheli S.C'yi gözaltına aldı.

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