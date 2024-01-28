Buldan Gençlik Merkezinden yaklaşık 1200 öğrenci yararlanıyor Denizli'nin Buldan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Gençlik Merkezinde faklı branşlarda görev yapan eğitmenler ve gönüllüler ayda yaklaşık 1200 öğrenciye hafta içi ve hafta sonu ücretsiz kurslar veriyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Gençlik Merkezinde faklı branşlarda görev yapan eğitmenler ve gönüllüler ayda yaklaşık 1200 öğrenciye hafta içi ve hafta sonu ücretsiz kurslar veriyor.

Merkezde gençlere, resim, ebru, seramik gibi el sanatları eğitimleriyle, gitar, bağlama ve piyano gibi müzik eğitimleri ve Türkçe, Matematik, KPSS, LGS, DGS eğitimleri, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama eğitimleri veriliyor.

Buldan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ali Ünsal yaptığı açıklamada, merkezde öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik açıdan desteklendiğini söyledi.

Öğrencilerin eğitimlerden arta kalan zamanlarında oyun konsolu, masa hokeyi, bilardo gibi etkinliklerden faydalandığını belirten Ünsal, "Gençleri okullarında da ziyaret ederek çeşitli oyunlar ve etkinliklerle programlarımıza dahil ediyoruz. Eğitim ve öğretime önemli ölçüde destek sağlayan ve öğrencilerin güvenle gidebilecekleri açık bir kapı olan kurumumuzun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımıza, Spor Toto Teşkilatımıza, kaymakamlığımıza, Buldan Belediyemize ayrıca eğitmenlerimize ve özellikle gönüllülerimize teşekkür ederim." dedi.