Denizli'de horoz dövüştüren 108 kişiye para cezası verildi

Ekipler, M.A. ile A.D'yi gözaltına alırken, 13 hayvan sahibine 93 bin 808 lira, bahis oynayan 95 kişiye 610 bin 375 lira idari para cezası uyguladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale Mahallesi'nde M.A. ve A.D'ye ait "Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Sergileyenler Derneği"nde horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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