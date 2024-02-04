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        Denizli'de horoz dövüştüren 108 kişiye para cezası verildi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 108 kişiye para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 04.02.2024 - 13:56
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        Denizli'de horoz dövüştüren 108 kişiye para cezası verildi
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 108 kişiye para cezası kesildi.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale Mahallesi'nde M.A. ve A.D'ye ait "Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Sergileyenler Derneği"nde horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada dernek binasında 13 horozun dövüştürüldüğü belirlendi.

        Ekipler, M.A. ile A.D'yi gözaltına alırken, 13 hayvan sahibine 93 bin 808 lira, bahis oynayan 95 kişiye 610 bin 375 lira idari para cezası uyguladı.

        Horozlar, Jandarma Çevre Koruma Timi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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