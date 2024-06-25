Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:35 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 20 V 6695 plakalı hafif ticari araç, Ankara Bulvarı'nda bariyere çarptı.

        Kazada, sürücüsü ile 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişinin ölümüne yol açtı! Sözleri çıldırttı
        5 kişinin ölümüne yol açtı! Sözleri çıldırttı
        Rafa Silva, Beşiktaş'ta!
        Rafa Silva, Beşiktaş'ta!
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı
        Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Denizli'de sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi elinden yaralandı
        Denizli'de sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi elinden yaralandı
        Denizlispor'da Yıldırım güven tazeledi
        Denizlispor'da Yıldırım güven tazeledi
        Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Denizli'deki anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Denizli'deki anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Pamukkale'yi bayram tatilinde 111 bin kişi gezdi
        Pamukkale'yi bayram tatilinde 111 bin kişi gezdi
        Denizlispor'da kongre günü
        Denizlispor'da kongre günü