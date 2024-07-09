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        Denizli'de başarılı ihracatçılara ödül verildi

        Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Ülkemiz genç, eğitimli ve dinamik nüfusu, gelişmiş, yenilikçi ve çeşitlendirilmiş sanayi altyapısı ve stratejik coğrafi konumu ile küresel ticarette güçlü, önemli ve rekabetçi bir aktör olarak öne çıkıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 22:34 Güncelleme: 09.07.2024 - 22:34
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        Denizli'de başarılı ihracatçılara ödül verildi
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Ülkemiz genç, eğitimli ve dinamik nüfusu, gelişmiş, yenilikçi ve çeşitlendirilmiş sanayi altyapısı ve stratejik coğrafi konumu ile küresel ticarette güçlü, önemli ve rekabetçi bir aktör olarak öne çıkıyor." dedi.

        Ağar, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından 2023 yılında en fazla ihracat yapan firmaların ödüllendirilmesi amacıyla Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler verdi.

        Canla, başla çalışarak ülkenin refahını artırmaya katkıda bulunan, büyük fedakarlıklarla emeğini ortaya koyan tüm ihracatçılara, yatırım ve üretim yapan herkese teşekkür eden Ağar, şunları kaydetti:

        "Bugün burada rakamlarla ifade edebiliyor olsak da siz değerli ihracatçılarımızın istihdamımıza, ihracatımıza sunduğu katkı paha biçilemez. Ticaret Bakanlığı olarak biz de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan ülkemizin her yerinden her sektörden firmamızın kıymetinin bilincinde olarak ülkemizin ekonomik refahını yükseltmek adına çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Ülkemiz genç, eğitimli ve dinamik nüfusu, gelişmiş, yenilikçi ve çeşitlendirilmiş sanayi altyapısı ve stratejik coğrafi konumu ile küresel ticarette güçlü, önemli ve rekabetçi bir aktör olarak öne çıkıyor. Yüksek büyüme oranları ve istikrarlı ekonomik politikalar küresel gücümüzü pekiştirmekle, ihracatımızın her yıl artış göstermesi ülkemizin küresel ticaretteki önemini bir üst noktaya taşımaktadır. "

        Ağar, dünyanın dört bir yanında siyasi, ekonomik, sosyal değişimlerin yaşandığı çok kritik bir dönemden geçtiğini bildirdi.

        Küreselleşen dünyanın bir neticesi olarak da bu değişimlerin etkilerinin hissedildiğini ifade eden Ağar, şöyle devam etti:

        "Küresel olarak ciddi siyasi ve ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde artan belirsizliklere rağmen ülkemiz ihracatını arttırmaya, istihdam yaratmaya, katma değer oluşturmaya ve markalar çıkarmaya devam etmekte, hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Tüm bu güçlüklere rağmen uyguladığımız ve uygulama devam edilen etkili politikalar neticesinde ekonomimiz 2003-2023 döneminde yıllık ortalama yüzde 5.4 oranında büyüyerek küresel anlamda çok güçlü bir performans sergilemiştir. İhracatı arttırmaya ve ithalata düşürmeye yönelik atılan adımlar neticesinde 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5.7 büyümenin 1.6 puanı net, mal ve hizmet ihracatından gelmiştir. Nitekim 2024 yılının ilk yarısında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 oranında artarak 125.4 milyar dolara ulaştı."

        Ağar, yıl sonunda mal ihracatının 267 milyar dolara, hizmet ihracatının ise 110 milyar doları aşmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        - "İhracatı ve ihracatçıyı bizim farklı görmemiz gerekiyor"

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci de Denizlili ihracatçının gösterdiği başarıdan dolayı teşekkür etti.

        İhracatın ve ihracatçının bu ülke için ne kadar önemli olduğunu herkes tarafından bilinmesi gerektiğini ifade eden Kileci, "İhracatçı bu ülkenin en önemli dışarıdaki yüzlerinden bir tanesi, dışarıdaki fotoğraflarının en önünde geleni. Dolayısıyla ihracatı ve ihracatçıyı bizim farklı görmemiz gerekiyor. Dünya çok ciddi bir problemden ve sancılı bir süreçten geçiyor. Bunu sadece biz yaşamıyoruz. Bütün dünya yaşıyor. İnanın Türkiye bu problemin içerisinden akıllı ve mantıklı hareket ederse eğer kesinlikle şanslı ve kazançlı çıkacaktır. Birçok insan buna inanmıyor ama inanın bana birtakım şeyleri yere inmeden, dibe vurmadan göremeyiz." diye konuştu.

        Bundan önceki süreçte de ciddi anlamda fırsatları iyi değerlendirdiklerini vurgulayan Kileci, "Elimizdeki imkanları gayet iyi değerlendirdik. O günkü konjonktürde o günkü şartlarda çok iyi bir yere geldik. Dolayısıyla değişen dünyaya, değişen konjonktüre ayak uydurmanız lazım ki tarihten bu yana bu iş böyle olmuştur ve bizim atalarımız bu işi böyle yaparak bu noktaya getirmiştir. Biz tekstil konusunda üretim gücü olan, üretim kültürü olan bir ülkeyiz. Yalnızca burada yapmamız gereken tek şey yöntemlerimizi ve koşullarımızın şu anki sisteme uydurmak. Bunu yaptığımız sürece bu ülkede tekstil asla bitmeyecek. Kesinlikle her türlü yeniliği kabul ederek, gerçekleştirerek yine Türkiye'nin en başarılı sektörlerinden bir tanesi olacak." diye konuştu.​​​​​​​

        DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise ödül alan 41 firmayı tebrik etti.

        Konuşmaların ardından en çok ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.

        Törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, ihracat yapan firmaların temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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