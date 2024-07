Denizli'de başarılı ihracatçılara ödül verildi

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Ülkemiz genç, eğitimli ve dinamik nüfusu, gelişmiş, yenilikçi ve çeşitlendirilmiş sanayi altyapısı ve stratejik coğrafi konumu ile küresel ticarette güçlü, önemli ve rekabetçi bir aktör olarak öne çıkıyor." dedi.

Ağar, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından 2023 yılında en fazla ihracat yapan firmaların ödüllendirilmesi amacıyla Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler verdi.

Canla, başla çalışarak ülkenin refahını artırmaya katkıda bulunan, büyük fedakarlıklarla emeğini ortaya koyan tüm ihracatçılara, yatırım ve üretim yapan herkese teşekkür eden Ağar, şunları kaydetti:

"Bugün burada rakamlarla ifade edebiliyor olsak da siz değerli ihracatçılarımızın istihdamımıza, ihracatımıza sunduğu katkı paha biçilemez. Ticaret Bakanlığı olarak biz de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan ülkemizin her yerinden her sektörden firmamızın kıymetinin bilincinde olarak ülkemizin ekonomik refahını yükseltmek adına çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Ülkemiz genç, eğitimli ve dinamik nüfusu, gelişmiş, yenilikçi ve çeşitlendirilmiş sanayi altyapısı ve stratejik coğrafi konumu ile küresel ticarette güçlü, önemli ve rekabetçi bir aktör olarak öne çıkıyor. Yüksek büyüme oranları ve istikrarlı ekonomik politikalar küresel gücümüzü pekiştirmekle, ihracatımızın her yıl artış göstermesi ülkemizin küresel ticaretteki önemini bir üst noktaya taşımaktadır. "