Denizli'de kamyonetle çarpışan motosikletteki karı koca öldü
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.
K.Y. yönetimindeki 20 AED 269 plakalı süt toplama kamyoneti, Eşenler Mahallesi Dere Sokak'ta tali yoldan çıkan Şaban Ali Koku'nun (65) kullandığı 20 K 7548 plakalı motosiklete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri motosikletin sepetindeki sürücünün eşi Safiye Koku'nun (62) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan Şaban Ali Koku kaldırıldığı Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü K.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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