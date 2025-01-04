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        Denizli'de kamyonetle çarpışan motosikletteki karı koca öldü

        Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:35 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:35
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        Denizli'de kamyonetle çarpışan motosikletteki karı koca öldü
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        Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

        K.Y. yönetimindeki 20 AED 269 plakalı süt toplama kamyoneti, Eşenler Mahallesi Dere Sokak'ta tali yoldan çıkan Şaban Ali Koku'nun (65) kullandığı 20 K 7548 plakalı motosiklete çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri motosikletin sepetindeki sürücünün eşi Safiye Koku'nun (62) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada ağır yaralanan Şaban Ali Koku kaldırıldığı Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyonet sürücüsü K.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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