Denizli'de balayı tatili dönüşündeki kazada ölen kişinin cenazesi defnedildi

Çiftin Acıpayam'da ikamet ettikleri, yaklaşık bir hafta önce evlendikleri ve balayı tatili için gittikleri Muğla'dan döndükleri öğrenilmişti.

Muğla'dan Denizli istikametine ilerleyen İbrahim Aday'ın kullandığı 20 KK 164 plakalı otomobil, dün Kale ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş ve şarampole devrilmiş, sürücü hayatını kaybetmiş, eşi Ezgi Aday ise hastaneye kaldırılmıştı.

AK Parti Acıpayam İlçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenilen Aday'ın cenazesine, kazada yaralanan ve tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen eşi Ezgi Aday, ailesi ve yakınları, AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Nazlıer, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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