Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Babadağ'da ahır yangınında 85 küçükbaş hayvan telef oldu

        Denizli'nin Babadağ ilçesinde ahırda çıkan yangında 85 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babadağ'da ahır yangınında 85 küçükbaş hayvan telef oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Babadağ ilçesinde ahırda çıkan yangında 85 küçükbaş hayvan telef oldu.

        İncilipınar Mahallesi'nde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında 85 küçükbaş hayvan telef oldu, ahır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Dünyada ikinci
        Dünyada ikinci
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Gardırobun üniformaları!
        Gardırobun üniformaları!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        İsrail-Lübnan gerilimi! Lübnan'dan 15 roket atıldı
        İsrail-Lübnan gerilimi! Lübnan'dan 15 roket atıldı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?

        Benzer Haberler

        Denizli'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Denizli'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı Denizli'de başladı
        2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı Denizli'de başladı
        Denizli Caz Festivali etkinliklerle devam ediyor
        Denizli Caz Festivali etkinliklerle devam ediyor
        Denizli'de hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü haya...
        Denizli'de hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü haya...
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Denizli'de 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Denizli'de 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı