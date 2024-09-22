Babadağ'da ahır yangınında 85 küçükbaş hayvan telef oldu
Denizli'nin Babadağ ilçesinde ahırda çıkan yangında 85 küçükbaş hayvan telef oldu.
Denizli'nin Babadağ ilçesinde ahırda çıkan yangında 85 küçükbaş hayvan telef oldu.
İncilipınar Mahallesi'nde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında 85 küçükbaş hayvan telef oldu, ahır kullanılamaz hale geldi.
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