Denizli'de 36. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 36. Uluslararası Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde 3'ü yurt dışından olmak üzere 18 tiyatro grubunun oluşturduğu kortej, Valilik önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Renkli makyajlar ve sahne kostümleriyle yürüyüşe katılan tiyatrocular, dans figürleri yaparak vatandaşları festivale çağırdı.

29 Eylül'e kadar sürecek festivalde tiyatro grupları, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kültür Merkezi ile Çatalçeşme Oda Tiyatrosu ve farklı okullarda 26 oyun sergileyecek.